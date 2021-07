Albenga, Fionda 2020 ad Albanese e quella 2021? Fieui de carruggi: “A una donna e due uomini”

Albenga. Sale l’attesa per domenica 18 luglio quando, con inizio alle ore 21, in una piazza Enzo Tortora gremitissima Antonio Ricci consegnerà ad Antonio Albanese il Premio Fionda di legno 2020 per avere saputo denunciare attraverso i suoi personaggi la deriva di un’Italia che sembra avere perso i suoi tratti fondamentali: la solidarietà, l’altruismo, la condivisione, l’etica del lavoro e dell’impegno politico.

