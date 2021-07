Badalucco e Vallebona nuove Bandiere Arancioni, vice presidente Piana: «Liguria sempre più attrattiva»

Imperia. «Da 23 anni attraverso l’iniziativa Bandiere Arancioni, il Touring Club Italiano opera per la valorizzazione del territorio, promuovendo il patrimonio storico, ambientale e culturale dei borghi e dei piccoli comuni. L’ambito vessillo della Bandiera Arancione va oggi anche a Badalucco e a Vallebona, facendo salire a 17 i borghi liguri che possono fregiarsi del marchio di qualità. Vere e proprie perle dell’entroterra e della Liguria che sanno offrire all’ospite esperienze di qualità certificate secondo rigorosi parametri, sempre a stretto contatto con le tradizioni, con la natura, garantendo tutti i dettami del turismo sostenibile e slow. Le 262 Bandiere assegnate rispecchiano analisi approfondite e vedono un innalzamento qualitativo delle proposte. Tanti i Comuni che hanno visto rinnovare il marchio turistico-ambientale della Bandiera Arancione e solo 11 quelli che lo ricevono per la prima volta, per cui 2 in più sulla Liguria è un segnale decisamente positivo. Un risultato importante che denota la crescita della nostra Regione, sempre più apprezzata da chi ama la vita all’area aperta, l’autenticità e l’enogastronomia».

