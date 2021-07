Camporosso. Restano al momento senza esito le ricerche del 38enne romeno, del quale non si hanno più notizie da domenica scorsa, dato per disperso dai familiari. A cercarlo, per tutta la notte, sono stati i vigili del fuoco, insieme con il soccorso alpino e l’ausilio dei militi della Croce Azzurra e ad alcuni volontari.

... » Leggi tutto