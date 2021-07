Coronavirus, Claudio Scajola: «Affidiamoci alla scienza. Riconoscere benefici a chi si vaccina»

Imperia. «Non possiamo pensare, dopo un anno e mezzo di pandemia, di affrontare l’emergenza sanitaria con gli stessi strumenti dell’inizio Oggi conosciamo molto meglio questo maledetto virus e soprattutto abbiamo un vaccino che ha permesso il crollo della curva dei contagi in tutta Europa e che potrà evitare l’arrivo di una nuova ondata in autunno. Ma per raggiungere questo obiettivo, evitando così ulteriori e difficilmente sostenibili chiusure, è necessario che la campagna vaccinale faccia l’ultimo importante passo». Lo ha scritto, in un lungo post sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola, che entra così nel merito della discussione sul green pass reso obbligatorio dal presidente Macron a seguito della recrudescenza dei casi di Covid-19 in Francia.

