Festeggiamenti per la Nazionale nel “mirino” delle discoteche: “Una presa in giro, con green pass e tamponi rapidi pronti a riaprire”

Savona. Già il precedente della festa con dj set organizzata a Roma dopo la vittoria della Nazionale in semifinale con la Spagna aveva scatenato non poche polemiche, in riferimento alla chiusura delle discoteche e locali da ballo ancora al palo nell’estate della ripartenza e che attendono da tempo un possibile via libera. Ora i festeggiamenti dopo il trionfo a Wembley, in barba ai pericoli di assembramento e quant’altro… “Ci pare troppo” tuona Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale Silb – (Sindacato Italiano Locali da Ballo).

... » Leggi tutto