Medusa e lo scudo di Atena

“Anche con molti uomini colti non si può parlare di Inconscio senza venir tacciati di misticismo. L’angoscia è giustificata perché la nostra visione razionale del mondo, con le sue certezze scientifiche e morali ardentemente credute (perché dubbiose), è scossa dai dati dell’altra parte” così scrive Carl Gustav Jung nel suo saggio “L’io e l’inconscio” poco meno di un secolo fa. L’affermazione del maestro svizzero può essere molto utile ad illuminare alcuni aspetti ancora da decriptare dell’intricato mito di Medusa, specie se analizzato nella sua stretta e dialettica relazione con il ruolo di Atena. Come abbiamo visto Medusa è il confine, Atena la guerriera che ne impedisce il superamento. Stiamo trattando del millenario “attimo” in cui la ragione si è posta come unità di misura dell’essere precludendo all’uomo, trasformatosi sincronicamente in animale razionale, l’accesso all’ulteriore che è divenuto sede del nulla, dell’abisso. Proviamo ad esplicitare ponendoci alcuni interrogativi relativi allo sviluppo del mito in oggetto.

