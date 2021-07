Minorenni e abuso di alcol, i medici lanciano l’allarme: in coma etilico anche a 12 anni boom dopo la vittoria della nazionale

Genova. Risse, bottigliate contro le forze dell’ordine, schiamazzi e vandalismi. Il ritorno della zona bianca di tutto il Paese con lo stop al coprifuoco e la riapertura dei locali ha riportato con sé anche a Genova il fenomeno della movida, con tutti i suoi eccessi amplificati da un anno di reclusione da pandemia, particolarmente sofferta proprio dai più giovani. E le immagini documentate anche dalla diretta di Genova24 di ragazzini già ubriachi dal pomeriggio di domenica in attesa della finale degli Europei rendono palese come per gli adolescenti il divertimento sia sempre più indissolubilmente legato all’uso o, meglio, all’abuso di alcol.

... » Leggi tutto