Aurelia-bis, ok dalle commissioni parlamentari. Liguria Popolare: «Grazie Rixi e Paita, ma la strada è ancora lunga»

Sanremo. Il segretario politico di Liguria Popolare Antonio Bissolotti e il segretario provinciale Andrea Artioli intendono ringraziare il relatore dello schema di Decreto per la nomina dei commissari straordinari per le grandi opere, l’On Edoardo Rixi, e la presidente delle Commissioni riunite trasporti e Ambiente, l’On Raffaella Paita, per la votazione favorevole intervenuta in commissione per inserire nel decreto in questione anche il completamento del tratto sanremese dell’Aurelia bis, che non era stato contemplato nell’elenco inziale inviato dalla Regione mentre vi erano i tratti di Savona e Imperia.

