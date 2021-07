E’ ripartita ad Albisola “In spiaggia senza filtri”, la raccolta dei mozziconi di sigaretta con Assonautica

Albisola Superiore. “Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid siamo finalmente tornati in spiaggia per la raccolta dei mozziconi abbandonati a terra“. E’ con queste parole che il direttore di Assonautica Savona, Giovanni Bauckneht, ha inaugurato il primo evento estivo di quest’anno dell’iniziativa “In spiaggia senza filtri”, un appuntamento per proteggere il mare dai rifiuti, che gode il patrocinio del Comune di Albisola.

