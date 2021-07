Evento di fine estate per i più piccoli, in piazza Colombo “Il mondo dei bambini”

Sanremo. Un festa dedicata ai più piccoli per chiudere l’estate immergendosi nel “Mondo dei bambini”. E’ questo il nome dato alla manifestazione che si terrà a fine agosto (weekend del 21 e 22) in piazza Colombo, proposta sul finire del 2020, accolta dal Comune, dagli stessi organizzatori del Moac: la società Fiere In Srl. Nessun accostamento possibile tra la nuova manifestazione, alla sua prima edizione, e la tradizionale Mostra mercato dedicata all’artigianato, con oltre 50 appuntamenti all’attivo, che a causa del coronavirus non è stata più riproposta.

