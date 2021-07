Il 16 luglio lavori alla rete elettrica di Orco Feglino, Vezzi Portio e Vado: possibili distacchi della corrente

Savona. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, venerdì 16 luglio, si concluderà il corposo intervento di sostituzione di componenti danneggiati su linee a media tensione nei comuni di Orco Feglino, Vezzi Portio e Vado Ligure. L’operazione rientra nell’ambito del programma di manutenzione e potenziamento delle linee elettriche, volto a migliorare la qualità del servizio, con un’attenzione particolare alla zona di Savona, colpita da eventi atmosferici che hanno reso precarie le condizioni della rete. Nel dettaglio l’intervento consiste nella messa in sicurezza e ripristino definitivo della linea a media tensione ubicata a confine tra i comuni di Orco Feglino e Vezzi Portio, a seguito dei guasti dello scorso ottobre e delle conseguenti riparazioni provvisorie effettuate in via emergenziale.

