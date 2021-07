Slalom: 69 piloti pronti ad infiammare la 13^ “Favale – Castello”

Soddisfazione, in seno alla Sport Favale 07, per il notevole numero (69) di adesioni pervenute per la 13^ “Favale – Castello” – trofeo “Danilo Mosca”, quinta prova del Campionato Italiano di Slalom in salita, al via domenica mattina a Favale di Malvaro, in provincia di Genova. “Un elenco iscritti di grande qualità oltre che di quantità – osservano gli organizzatori – avremo in lizza tutti coloro che seguono la serie “tricolore”, con molti concorrenti provenienti da regioni distanti e per la prima volta al via della nostra gara”.

