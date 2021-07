“Anticipare le seconde dosi senza prenotazione”, Toti studia i richiami veloci

Genova. “La nostra idea, di cui ho ragionato con Alisa, è di aprire dalla settimana prossima ai richiami delle seconde dosi a presentazione diretta. Come sapete avevamo spostato a 42 giorni il richiamo con la seconda dose di Pfizer e Moderna in tempi di maggiore ristrettezza nelle consegne dei vaccini così da aumentare le prime dosi. Oggi, invece, vista la protezione quasi totale che il richiamo garantisce anche sulle varianti del covid e a fronte dell’aumento dell’incidenza, ritengo sia invece utile poter anticipare la seconda dose” . Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto ieri sera dall’hub della Fiera di Genova durante la seconda open night, in contemporanea anche nelle altre Asl della Liguria.

