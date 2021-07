Aurelia bis a Sanremo, Giampedrone e Berrino: «Variante inserita tra opere per cui è prevista nomina dei commissari»

Genova. In merito al completamento della Variante Aurelia a Sanremo, Regione Liguria precisa quanto segue: «L’intervento risulta diviso in due lotti, il primo dei quali, relativo al tratto Sanremo centro – Sanremo foce per circa 1,1 chilometri, è già inserito nel piano quinquennale di Anas ed è appaltabile dal 2012. Trattandosi di una infrastruttura ritenuta prioritaria e già valutata positivamente da Regione Liguria, con una delibera di Giunta approvata il 1° luglio scorso è stata data l’intesa al governo sulle opere per cui è prevista la nomina dei commissari straordinari, vincolando l’intesa stessa all’inserimento nell’elenco anche del completamento della variante Aurelia a Sanremo. Per quanto riguarda il secondo lotto, Sanremo Foce-Pian di Poma (sviluppo di circa 2 chilometri), Regione ritiene possa essere inserito nella prossima programmazione quinquennale di Anas con la possibilità, se necessario, di dividerlo in due stralci».

