Chiusura Agenzia Entrate a Cairo e riduzione orari per l’Inps di Carcare, Pd all’attacco: “Altri disagi per la Val Bormida”

“In Valbormida, la continua riduzione, e in alcuni casi la soppressione, di diversi servizi per i cittadini, come nel caso dell’ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Cairo Montenotte, è un problema annoso al quale occorre far fronte al più presto. La chiusura degli uffici dell’ Agenzia delle Entrate di Cairo Montenotte, e la riduzione degli orari di apertura al pubblico degli uffici INPS di Carcare aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, creano e creeranno numerosi disagi ai cittadini della vallata”.

