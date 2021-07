Da Napoli a Sanremo per rapinare 40.000 euro di orologio. La polizia indaga tre partenopei “trasfertisti”

Sanremo. La Polizia di Stato ha indagato tre napoletani “trasfertisti” per la rapina di un costosissimo orologio. In una sera di fine agosto dell’anno scorso, un turista in vacanza con la propria famiglia mentre era in attesa di parcheggiare la propria autovettura veniva avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter con casco calzato, uno con un gesto repentino si infilava con mezzo busto all’interno dell’autovettura e con violenza gli strappava l’orologio dal polso. Tra i due nasceva una colluttazione alla fine della quale l’uomo a bordo del ciclomotore si impossessava dell’orologio, del valore di circa quarantamila euro di una nota casa svizzera.

