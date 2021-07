Sanremo, medaglie di bronzo e d’argento ai volontari della Lilt

Sanremo. Giovedì 15 luglio si è tenuta la cena dei volontari della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), lieti di potersi finalmente rincontrare tutti insieme e trascorrere delle piacevoli ore in compagnia. Ancora una volta tutto questo è stato possibile grazie alla generosità dei titolari del Ristorante Oasi al Tennis Club Solaro, che da anni, a titolo gratuito, ospitano gli invitati alla serata proponendo, tra gli altri, i gustosi piatti a base di pesce della loro sempre apprezzata cucina. Alla signora Piera e famiglia sono quindi andati i ringraziamenti della Lilt, del presidente Claudio Battaglia e di tutti i numerosi commensali. Importante e gradita ospite della serata la presidente di “Noi ci siamo” l’Associazione nazionale tumore al seno metastatico, Marina La Norcia, che ha ribadito l’importanza della prevenzione, del lavoro in rete e della grande forza che deriva dalla partecipazione attiva in questo settore da parte dei volontari così ben rappresentati ieri.

