Sciopero stazioni marittime, i sindacati: “Da azienda comportamento antisindacale”

Genova. Le segreterie di Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti confermano lo sciopero del 22 luglio dei lavoratori di stazioni marittime a causa dell’indisponbilità dell’azienda “a mantenere in essere le attuali contrattazioni di secondo livello che peraltro non vengono erogate come dovrebbero. Questo crea un’ulteriore perdita economica ai lavoratori già’ in sofferenza dopo un lungo periodo di cassa integrazione”.

