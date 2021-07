Ventimiglia, Albintimilium Theatrum Fest: in vendita gli ultimi biglietti

Ventimiglia. «Sono in vendita gli ultimi biglietti del suggestivo spettacolo nel Teatro Romano di Ventimiglia. Prevendita dei biglietti presso lo Iat di Ventimiglia, sul Lungomare G. Rossi, all’altezza di via Bligny, per informazioni telefonare allo 0184.1928309». Lo annuncia l’assessore Simone Bertolucci, che precisa che non saranno venduti biglietti la sera dello spettacolo, che aprirà sabato 24 luglio con Paolo Rossi protagonista di La maga Circe (canto X), Albintimilium Theatrum Fest – Odissea un racconto mediterraneo.

