Il Circolo Pd di Ventimiglia critico con la politica ambientale della giunta Scullino

Ventimiglia. «La pista ciclabile in costruzione, costata 1,5 mln di euro, avrebbe dovuto essere un’infrastruttura innovativa e invece si sta rilevando un’opera raffazzonata, piena di barriere architettoniche, tubi per l’irrigazione volanti e palme piantate nel cemento. Dopo mesi l’opera non è ancora compiuta e già vengono tagliate delle palme ad alto fusto perché ormai morte». Il Circolo Pd di Ventimiglia mette nel mirino l’operato della giunta Scullino in tema ambientale.

