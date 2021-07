Il Ligorna conferma Stefano Botta

Genova. Al via le prime conferme per la rosa del Ligorna, pronto per il ritorno in Serie D.

In seguito ha giocato con Cesena, Vicenza, Ternana e Virtus Entella. Due stagioni che vedono i levantini conquistare la storica promozione in Serie B, disputata nella stagione 2015/16. In seguito ha militato con Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima del suo approdo al Ligorna in Eccellenza, in una stagione che ha condotto i biancoblù in Serie D.