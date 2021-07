Regione. Via libera della giunta regionale, su proposta del vice presidente Alessandro Piana, al protocollo d’intesa per la salvaguardia della testuggine palustre (Emys orbicularis) in provincia di Savona con la gestione dell’unico centro a livello regionale operante a Leca d’Albenga per la riproduzione, la conservazione, lo studio e la reintroduzione della specie.

