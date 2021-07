Sanità, Toti: «A ottobre in Liguria al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale»

Genova. «Partirà nei primi giorni di ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale sul territorio ligure, come nel 2020 con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti per garantire a tutti i soggetti, in particolare i più fragili e maggiormente a rischio, di potersi vaccinare gratuitamente». Lo ha deciso la giunta regionale, con uno stanziamento da 1 milione e 500mila euro per l’acquisto di 100mila vaccini in più rispetto all’anno scorso (600mila complessivi).

