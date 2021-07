28° Premio Vermentino, celebrato il gemellaggio tra Diano Castello e Neive

Diano Castello. Terza e ultimo giornata per il 28° Premio Vermentino di Diano Castello, storica manifestazione che intende valorizzare il vino tipico di queste vallate, i prodotti tipici e il territorio. Il programma di oggi (domenica 18 luglio), prevede degustazioni guidate, visita al centro storico, esposizione dei campioni pervenuti dalle 66 aziende partecipanti alla rassegna e di modelli di Fiat 500, mostre di quadri, una sfida di pallapugno, area street food con specialità di pesce e uno spettacolo serale, dal titolo “Trenette e Caruggi”, incentrato sulle canzoni dialettali e il cabaret. Previsto, dalle 16.30 alle 23, un servizio di bus navetta gratuito, con partenza da Diano Marina (capolinea via C. Battisti e fermate intermedie lungo il tragitto).

