Albenga Volley, dopo l’approdo di coach Siccardi arrivano i primi acquisti: dall’Albisola ecco Vernetti, Ferraro e Quaranta

Albenga. Giocatrici di qualità e attenzione rivolta verso il futuro. È un sestetto “da paura” quello che andrà insieme a coach Siccardi alla ricerca di un ambito ritorno in Serie B2, campionato prestigioso in cui la società ingauna si augura di tornare al più presto. Dopo l’annuncio della nuova guida tecnica ecco dunque le prime ufficialità per il sestetto dell’Albenga Volley, una squadra che da oggi avrà sicuramente una vocazione maggiormente biancazzurra.

