Asd Ceriale Progetto Calcio, prosegue la campagna di rafforzamento con uno sguardo al settore giovanile

Ceriale. Continuano i movimenti in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2021/2022 nel savonese. Lasciata alle spalle (forse, mai dire mai) la polemica sollevata dal vicepresidente del Savona Simone Marinelli è tempo di tornare a parlare di ufficialità e movimenti di mercato nella nostra realtà provinciale. È così che, mentre il numero due degli Striscioni stava per spostare l’attenzione mediatica su ben altre questioni, il Ceriale Calcio ha annunciato l’arrivo di Michele Benso e Francesco Pignataro, due personalità che entreranno a far parte dell’organico tecnico del settore giovanile cerialese offrendo ai ragazzi biancazzurri la loro professionalità e le loro competenze. I due utilizzeranno un metodo integrato che quindi prevedrà una grande sinergia tra gli allenatori e queste nuove figure, tutto ciò con ovviamente l’obiettivo primario di migliorare le performance sportive e lo sviluppo motorio dei ragazzi.

