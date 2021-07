Bordighera, la Compagnia della Palma organizza un’incontro sulla legatura delle palme

Bordighera. Nei giorni di Santa Maria Maddalena la tradizione prevede la legatura delle palme per permettere la produzione dei rami bianchi, i semelli, necessari per l’intreccio dei “Parmureli”, la Domenica delle Palme. Martedì 20 luglio verrà approfondita questa cultura così preziosa e affascinante, che per anni ha caratterizzato lo strepitoso paesaggio del Beodo, al Campetto di S. Rosa a Bordighera Alta.

... » Leggi tutto