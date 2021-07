Fuoco di pulitura sfugge di mano, tragedia a Chiusanico: ecco chi è la vittima

Chiusanico. Un fuoco di pulitura in campagna, sfuggito di mano, che si allarga e si propaga tra la vegetazione in poco tempo. Marito e moglie, i proprietari di quel pezzo di terreno nell’entroterra di Imperia, che cercano di spegnerlo ma il fuoco è più veloce. E’ morta così Gabriella Ghirardo, 73 anni, ormeasca d’origine ma residente a Collegno (Torino). Gravissimo il marito, Sergio Gaio, 74 anni, di Collegno: l’uomo ha riportato ustioni su circa il 70 per cento del corpo e, nel tentativo disperato di salvargli la vita, è stato trasportato all’ospedale Sampierdarena di Genova, specializzato nella cura dei grandi ustionati.

