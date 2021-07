Sicurezza a Sanremo, Nsc: «Vi è carenza di personale»

Sanremo. «Nel sostenere fermamente la validità di quanto pubblicamente richiesto dai commercianti di piazza Colombo circa la necessaria presenza di forze dell’ordine in zona, la segreteria provinciale di Imperia del N.S.C. non può che denunciare come tali auspicabili iniziative si scontrino purtroppo con la grave e cronica carenza di personale della locale compagnia carabinieri, dove alcuni reparti più impegnati nei servizi di pronto intervento lamentano carenze fino al 70% degli addetti previsti» – afferma la segreteria provinciale del Nuovo sindacato carabinieri riguardo alla richiesta di maggior sicurezza fatta dalle attività commerciali della centralissima piazza Colombo a Sanremo.

