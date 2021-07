Val Petronio, avanti col progetto del depuratore: entro la primavera 2022 al via la bonifica

Sestri Levante. Ha avuto luogo nella mattina di venerdì una riunione tra il Comune di Sestri Levante, Città Metropolitana e Ireti per fare il punto sul procedimento di realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale della Val Petronio in località Ramaia, dopo la conclusione dei lunghi ma indispensabili percorsi autorizzativi della procedura. Sono infatti terminate le conferenze dei servizi per l’approvazione del progetto del depuratore e nuove reti (a dicembre 2020) e la sistemazione aree esterne e condotta a mare (a giugno 2021).

