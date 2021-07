Ventennale G8, la marcia zapatista invade le strade di Genova: “Continuiamo a lottare”

Genova. Diverse centinaia di persone hanno sfilato domenica pomeriggio a Genova da piazza Alimonda a piazza De Ferrari per la “marcia zapatista“, uno dei primi eventi che segnano il ventennale del G8 del 2001, in questo caso tappa del Viaje por la vida, un tour zapatista per le città d’Europa. Un corteo assolutamente pacifico per “riportare in piazza tutte le tematiche e le lotte che animarono quelle giornate”.

