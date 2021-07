Parchi, Piana replica al Partito Democratico: “Polemiche sterili, settore semmai potenziato”

Liguria. “Siamo alle solite. La minoranza parla di colpi di teatro, ma fa invece teatro con sterili polemiche. Intendiamo aumentare le risorse per i parchi, anche quelle di personale, non depotenziarli. La nomina del direttore è un atto di autonomia e se un consiglio di amministrazione sceglie unanimemente e liberamente un dirigente con competenze e dedizione come Federico Marenco, la Giunta regionale non può che essere lieta di metterlo a disposizione. Ricordo che anche le politiche, la pianificazione e la programmazione dei Parchi sono atti di autonomia e che la Regione si limita a costruire la migliore governance per consentire ai Parchi di applicare concretamente i valori costituzionali della tutela ambientale e della promozione delle bellezze naturali. Altrimenti autonomia sarebbe una parola vuota”.

... » Leggi tutto