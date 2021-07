Savona 2021, Schirru si presenta agli elettori della Lega: “Voglio una città pulita e sicura, in cui la gente dica di stare bene”

Savona. “I punti chiave sono una città più pulita, più sicura, più attrattiva. Una città che permetta al savonese di dire che sta bene nel posto dove vive. I punti secondari, che poi non sono tali, sono tantissimi altri: dallo sport alla cultura, dalla sanità territoriale all’ospedale. Sono tante le cose che fanno di una città un posto vivibile in cui la gente dice di stare bene”. Con queste parole, stasera, il candidato sindaco Angelo Schirru si è presentato agli elettori della Lega, in una Villa Cambiaso gremita di militanti e sostenitori.

... » Leggi tutto