San Bartolomeo al Mare, l’acqua di frazione Chiappa è di nuovo potabile

San Bartolomeo al Mare. Il vice sindaco di Sandro Fedozzi ha revocato l’ordinanza di non potabilità dell’acqua per le utenze domestiche di frazione Chiappa. Nelle scorse settimane, Rivieracqua è intervenuta per riportare ai livelli previsti dalla Legge la clorazione dell’acqua della vasca di frazione Chiappa (Acquedotto Molino del Fico) e Arpal ha effettuato nuovi prelievi che sono risultati conformi alla normativa vigente. ASL1 ha confermato la potabilità dell’acqua, raccomandando a Rivieracqua, in qualità di gestore dell’Acquedotto, di mantenere un’efficace clorazione dell’acqua. Tutti i risultati delle altre campionature relative al Comune di San Bartolomeo al Mare hanno sempre dato esito negativo.

