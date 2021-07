Strage di via D’Amelio, a Ventimiglia la giornata in memoria delle vittime. Procuratore Lari: «Abbiate il coraggio di denunciare»

Ventimiglia. «Questo è il mio messaggio, il messaggio che voglio mandare. Questo è il ricordo che dobbiamo tributare a Paolo Borsellino: dobbiamo trovare il coraggio. Dobbiamo trovare il coraggio di fare un passo, di collaborare con la giustizia. So bene che non è facile: spesso non si ha fiducia nella magistratura e anche noi abbiamo la nostra responsabilità. La magistratura non è esente da critiche, da pecche, faccio ammenda. Io cerco di fare il massimo e non è semplice riuscire a convincere tutti che si devono fidare di noi. Ma dovete avere fiducia e fare uno sforzo. Capisco che a volte avvengono dei fatti pesanti: uno subisce una minaccia, subisce un’usura, gli viene bruciata una macchina, gli viene bruciato un negozio. Solo facendo una denuncia in questo caso si può trovare il modo di mettere un freno a questi fatti. Credo che il modo migliore di ricordarlo (Paolo Borsellino, ndr) sia quello di comportarci in questo modo». Lo ha detto, al termine di un lungo discorso sulla mafia, il procuratore capo di Imperia Alberto Lari che ieri sera, presso il chiostro di Sant’Agostino, a Ventimiglia, ha partecipato a “Via d’Amelio, semi di legalità e giustizia”: l’evento organizzato dal coordinamento di Libera Imperia per ricordare il 19 luglio del 1992, giornata in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio.

