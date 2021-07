Amt, verifica intensiva in centro: 143 senza biglietto su 1200 passeggeri controllati

Genova. Verifica intensiva ad alta visibilità ieri pomeriggio, martedì 20 luglio, in centro città a Genova. Dodici Verificatori Titoli di Viaggio di AMT hanno controllato, dalle 14.00 alle 18.00, il capolinea bus di via Ceccardi e le fermate di via XX Settembre, verificando 1.258 passeggeri delle linee 18, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 44.

Durante i controlli sono state riscontrate 143 situazioni irregolari per mancanza di valido titolo di viaggio, pari ad un tasso di evasione dell’11,3%. 42 dei 107 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

... » Leggi tutto