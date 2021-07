Autostrade, Garibaldi (Pd): “Regione sapeva della chiusura della A10 da febbraio”

Genova. “E’ preoccupante che già da febbraio la Regione Liguria fosse a conoscenza del piano dei cantieri sulla A10 in direzione Ponente e che oggi la stessa Regione si stupisca di questi interventi. Questa è una ulteriore prova che sul tema cantieri e programmazione lavori ci vuole maggiore chiarezza e un intervento nazionale: Aspi ha gravi responsabilità ma la Regione agisce in ritardo e senza la minima programmazione”, è il commento di Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico-Articolo1 in Regione, alla notizia appresa da un’intervista a Placido Migliorino sulla stampa locale, in cui l’ispettore del Ministero delle Infrastrutture dichiara che la chiusura della A10 verso Ponente non è una decisione improvvisa, ma che la Regione lo sapeva già dal 26 febbraio scorso.

