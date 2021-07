Covid, l’Iss chiarisce: “Possono verificarsi casi nei vaccinati, ma incidenza dieci volte più bassa”

Liguria. I numeri l’hanno dimostrato, ma già era noto: così come accade per tutte i tipi di vaccino, anche quello anti- Covid non protegge il 100% degli individui vaccinati. Da qui derivano i dati sui contagi anche tra chi ha già effettuato l’iniezione, dati che, però, erano già previsti e non preoccupano l’Istituto Superiore di Sanità che sfata le certezze dai no-vax o dagli scettici del vaccino.

