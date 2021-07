I campioni Federico Garibaldi e Alessio Filippi alla festa conclusiva dell’Educamp Sanremo

Sanremo. Venerdì 16 luglio presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori si è svolta la festa conclusiva della 3ª edizione dell’Educamp Sanremo. Per questa edizione che ha avuto un ottimo riscontro con posti esauriti per le due settimane (140 presenze, 70 per settimana sforando i 60 posti previsti, di più non è stato possibile per questioni organizzative) la società capofila del progetto è stata la Nuova Lega Pallavolo Sanremo col presidente Cesare Fagnani, molto presente per tutta la durata delle attività. Appassionata e competente l’adesione di molte società che operano nel nostro comprensorio che hanno permesso ai partecipanti la conoscenza e la pratica di numerosi sport.

