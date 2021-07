Imperia, dal ministero 15 milioni per la riqualificazione dell’area ex Sairo

Imperia. Il progetto di riqualificazione dell’area ex Sairo è stato inserito tra le proposte ammesse al finanziamento del “programma nazionale della qualità dell’abitare” (PinQua) del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). La proposta avanzata dall’amministrazione comunale imperiese si è piazzata al 25esimo posto sulle oltre 290 pervenute da regioni, comuni e Città Metropolitane da tutta Italia ed esaminate dall’Alta Commissione istituita presso il ministero. A Imperia andranno circa 15 milioni di euro per la realizzazione del progetto.

... » Leggi tutto