“Mala movida” ad Alassio, nel fine settimana controlli a tappeto sui bus

Alassio. Controlli a tappetto alle fermate degli autobus e all’interno dei mezzi di servizio, un grande dispiegamento di forze per la compagnia dei carabinieri di Alassio che, durante l’ultimo weekend, ha attivato il servizio volto a garantire la sicurezza all’interno del trasporto pubblico per evitare il ripetersi di spiacevoli episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane. Ma non solo, durante i controlli sono state elevate diverse contravvenzioni a passeggeri senza mascherina.

... » Leggi tutto