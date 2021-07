Passaggio di proprietà alla Sanremese, gli Irriducibili ringraziano Del Gratta

Sanremo. Ora che è ufficiale il passaggio di proprietà dalla famiglia Del Gratta all’imprenditore Alessandro Masu, il gruppo “Irriducibili Sanremo” desidera ringraziare per l’impegno, economico, temporale, emotivo, profuso in questi ultimi anni alla guida della società, tutta la famiglia Del Gratta, ed in particolare l’ormai ex presidente Marco «per l’attaccamento dimostrato ai nostri colori che è andato ben oltre il puro aspetto istituzionale».

