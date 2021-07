Imperia. Al via venerdì 23 luglio la nuova creazione del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, un nuovo evento rivolto a imperiesi e turisti in piena stagione estiva con lo scopo di animare le serate di fine luglio. “Birra o bikers”, manifestazione prettamente estiva ma che mantiene lo standard tipico del Comitato, un contenitore di interessi per un pubblico variegato, buon cibo, musica e divertimento.

