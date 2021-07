Campionato Italiano di specialità, motori accesi per la “Favale-Castello” nel weekend

Favale di Malvaro. È finalmente tornato il Campionato Italiano di specialità in salita in Liguria. A vestire la fascia “tricolore”, a sette anni dall’ultima gara titolata disputata, lo slalom di Colle San Bartolomeo. È stata dunque 13^ edizione per la “Favale-Castello”, manifestazione programmata e disputata tra sabato e domenica a Favale di Malvaro, località presente nell’entroterra genovese in Val Fontanabuona. Ad organizzare l’evento è stata la scuderia locale Sport Favale 07.

