Centro prelievi Bordighera, la denuncia di una paziente oncologica: «Chi ha il cancro è invisibile»

Bordighera. Pazienti oncologici abbandonati a loro stessi. Costretti, anche in tempi di pandemia, a trascorrere ore e ore a stretto contatto con altre persone per riuscire ad effettuare un prelievo del sangue: un esame necessario per sottoporsi alle terapie che, se fatte nei tempi giusti, possono salvare una vita. Tutto questo per la mancanza di servizi sanitari adeguati, destinati a chi sta lottando per sconfiggere il cancro.

... » Leggi tutto