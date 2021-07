Triora. Il 14 luglio, i carabinieri della stazione forestale di Triora hanno soccorso un ciclista in difficoltà durante un’escursione in mountain bike sulle Alpi liguri. L’uomo, un cinquantenne originario della Lombardia, stava percorrendo in discesa l’impervio tratto di sterrato del Colle di Garezzo, quando ha perso improvvisamente l’equilibrio e di conseguenza il controllo della bike.

