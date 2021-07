Coronavirus, impennata di casi nell’Imperiese dopo i festeggiamenti per l’Italia campione d’Europa

Imperia. Crescono in modo esponenziale i dati sui contagi di Covid-19 in provincia di Imperia, dove nelle ultime ventiquattrore sono 46 i positivi, contro i 58 del Genovese, dove la popolazione è cinque volte superiore a quella dell’estremo Ponente ligure. Le cause, secondo fonti sanitarie, sono sostanzialmente due: i festeggiamenti dell’Italia campione d’Europa, che hanno portato in strada migliaia di persone, quasi tutte senza mascherina e, soprattutto, la vicinanza con il dipartimento delle Alpi Marittime e la Costa Azzurra francese.

... » Leggi tutto