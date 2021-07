Albenga. Uno sport dinamico e coinvolgente capace di regalare emozioni e soddisfazioni indescrivibili. Si potrebbe definire in questa maniera il CrossFit, disciplina praticata da un numero in continua crescita di persone in grado insieme al Padel di conquistare la targa di vera e propria rivelazione di questa due anni (2020-2021).

... » Leggi tutto