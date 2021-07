Genova. Assemblea in sciopero e corteo per le vie di Cornigliano stamattina per i lavoratori ex Ilva. La protesta arriva il giorno successivo alla messa in libertà, vale a dire la sospensione, di 17 lavoratori messa in atto dall’azienda in risposta allo sciopero articolato di un’ora al giorno in corso da lunedì e il giorno successivo alla nomina del nuovo cda di Acciaierie d’Italia.

