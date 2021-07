Imperia, accusati di 44 furti: arrestati dai carabinieri

Imperia. Nella giornata di ieri, 21 luglio 2021, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Imperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura, che ha coordinato un’indagine mirata all’individuazione degli autori di numerosi furti di materiale vario in cantieri, esercizi commerciali e abitazioni private, perpetrati nella provincia di Imperia la scorsa estate. A finire in manette sono stati un 32enne ed un 44enne, entrambi pregiudicati di nazionalità romena domiciliati a Torino, ritenuti responsabili di furto aggravato continuato in concorso.

